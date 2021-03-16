Голкипер Шахтера Анатолий Трубин доказывает свою профпригодность в каждом матче.

В матче 18 тура УПЛ Шахтер уверенно обыграл Десну со счетом 4:0, а Трубин сохранил свои владения на замке.

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Одним из своих сейвов 19-летний голкипер похвастался в Instagram. Вингер Десны Гуцуляк ворвался в штрафную хозяев и сильным ударом хотел поразить ближний угол, однако Анатолий продемонстрировал невероятную реакцию и парировать выстрел.

В текущем сезоне УПЛ Трубин сыграл 13 матчей и пропустил 8 голов.