Не надо просить у игроков извинения: Павлову не понравились отношения Петракова с Малиновским

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков недавно рассказал о том, что попросил у Малиновского извинения за непопадание футболиста в стартовый состав. Такие действия одобряют не все.

По мнению бывшего тренера сборной Украины и ряда клубов украинского чемпионата Николая Павлова, Петраков немного "перегнул палку". Опытный специалист определяет состав так, как ему нужно. Все остальное – проблемы футболистов.

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Тренер говорил, что просит прощения у футболистов. С одной стороны, это хорошо, с другой – не очень. Они на поле выполняют свою работу, и за это извиняться не стоит. Если кто-то не заслуживает место в стартовом составе, это проблема игрока, а не главного тренера. За результат потом нести ответственность придется только ему одному, а не разделять с футболистами,

– считает Павлов.

Напомним, хавбек Аталанты Руслан Малиновский в матчах против Казахстана и Франции выходил только на замену. Из-за этого у футболиста и Александра Петракова возник конфликт, в результате которого тренер извинился и рассказал об этом журналистам.

После этих матчей Руслан отправился в Бергамо, в лагерь своего клуба. Товарищеский матч с Чехией Украина сыграет без него.