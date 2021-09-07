На думку колишнього тренера збірної України та низки клубів українського чемпіонату Миколи Павлова, Петраков дещо "перегнув палицю". Досвідчений фахівець визначає склад так, як йому потрібно. Все інше – проблеми футболістів.

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Тренер говорив, що просить вибачення у футболістів. З одного боку, це добре, з іншого – не дуже. Вони на полі виконують свою роботу, і за це перепрошувати не варто. Якщо хтось не заслуговує на місце в стартовому складі, це проблема гравця, а не головного тренера. За результат потім нести відповідальність треба буде тільки йому одному, а не розділяти з футболістами,

– вважає Павлов.

Нагадаємо, хавбек Аталанти Руслан Маліновський в матчах проти Казахстану та Франції виходив лише на заміну. Через це у футболіста та Олександра Петракова виник конфлікт, в результаті якого тренер попросив вибачення та розповів про це журналістам.

Після цих матчів Руслан вирушив до Бергамо, у табір свого клубу. Товариський матч з Чехією Україна зіграє без нього.