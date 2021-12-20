Матч против "сорок" оказался для Александра очень удачным. Во втором тайме он оформил шикарный ассист на Рияда Мареза, а также принял активное участие во взятии ворот, которое завершил Рубен Диаш.

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Для Саши ассист на Мареза стал первым результативным действием в АПЛ за почти 3 года.

Не самый лучший день, но фантастический результат. Вперед, Манчестер Сити,

– написал Зинченко после игры в своем инстаграмме.

Следующий матч Сити проведет в воскресенье, 26 декабря. "Горожане" на "Этихаде" примут Лестер.