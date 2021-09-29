Наши в Лиге чемпионов: героизм Пятова, противоречия Соболя, сказка Вернидуба

Вторник для украинцев в Лиге чемпионов в целом можно считать удачным днем. Как минимум, в первый игровой день второго тура наши земляки не проигрывали (если не учитывать Андрея Лунина на скамейке запасных Реала).

Шахтар – Интер 0:0, группа D

Сейв Пятова на последних минутах / фото Getty Images

Роберто Де Дзерби выставил в стартовом составе "горняков" трех футболистов сборной Украины: Андрея Пятова, Николая Матвиенко и Тараса Степаненко. Во втором тайме со скамейки запасных появились их соотечественники Сергей Кривцов, Марлос и Михаил Мудрик. 37-летний голкипер не пропустил и прервал ужасную серию с пропущенными голами в матчах основного раунда ЛЧ, которая длилась 27 поединков. Во всей красе Пятов проявил себя в конце встречи, когда совершил два эффектные сейвы (и получил похвалу на пресс-конференции от Симоне Индзаги). Как следствие, третья подряд ничья Шахтера и Интера со счетом 0:0.

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Реал – Шериф 1:2, группа D

Вернидуб выигрывает дуэль у Анчелотти / фото Getty Images

Если вас спросят о наиболее неожиданном результате в истории Лиги чемпионов, по крайней мере, вам не придется брать паузу на размышления. Сенсация, феерия, сон – называйте, как угодно, но факт остается фактом. Команда нашего Юрия Вернидуба (в его тренерском штабе есть еще 4 украинца) победила на выезде мадридский Реал. Теперь вы видели все.

Лейпциг – Брюгге 1:2, группа А

Соболь не успевает за Нкунку / фото Getty Images

С привкусом сенсации завершился и матч в Германии, где сыграл Эдуард Соболь. Защитник сборной Украины провел 79 минут в поединке против Лейпцига и помог своей команде победить. Хотя начиналось все с негатива. Защита бельгийцев провалился, а на завершающей стадии атаки Соболь не успел за Кристофером Нкунку – 1:0. Брюгге отыгрался после того, как Эдуард перехватил мяч в центре поля и начал атаку, которая стала голевой.