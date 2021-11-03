Наши в Лиге чемпионов: Динамо другое, результат – тот же, затяжное пике Яремчука

Киевляне снова проигрывают Барселоне, Яремчук опять не забивает, а Малиновский остается на скамье запасных. Вот такие грустные новости вторника.

Динамо – Барселона 0:1, группа Е

Гол: Фати, 70.

Гармаш против Лангле в дождевом Киеве / фото Getty Images

Киевляне уступили каталонцам с идентичным счетом, зафиксированным в выездном поединке. Правда, уровень футбола в исполнении Динамо был существенно выше. Несмотря на это, в графе забитые голы украинских команд на групповом этапе ЛЧ продолжает развеваться антирекордный "0". Из дополнительных неприятных новостей – повреждение Николая Шапаренко. Остается надеяться, что лидер "бело-синих" вернется к игре сборной в Боснии и Герцеговине.

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Бавария – Бенфика 5:2, группа Е

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 – Морато, 38, Нуньес, 74.

Яремчук убегает от Упамекано / фото Getty Images

Украинский форвард отыграл 64 минуты в Мюнхене и ушел с поля при счете 1:4. Дарвин Нуньес, заменивший Яремчука, уже через 10 минут отличился голом. Портал WhoScored оценил Романа скромными баллами – 5,91. Это третий худший результат в команде (предпоследний среди игроков стартового состава).

Аталанта – Манчестер Юнайтед 2:2, группа F

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 – Роналду, 45+1, 90+1.

Руслан на поле так и не вышел / фото Getty Images

Руслан Малиновский со скамейки запасных наблюдал за очередным вечером магии в исполнении Криштиану. Аталанта дважды вела в счете, однако Великий португалец в компенсированное время к обоим таймам забивал в ответ.