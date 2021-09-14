Нас отвлекают, – Цыганык призвал забыть о демарше Малиновского и унизил игру сборной

Главной новостью из лагеря национальной сборной Украины стал конфликт Александра Петракова с Русланом Малиновским. Хавбек отправился в расположение Аталанты заблаговременно, а тренер вынес проблему в общественность.

По мнению Игоря Цыганыка, наставник сборной Украины Александр Петраков преувеличивает, обвиняя Малиновского в демарше из рядов команды перед спаррингом с Чехией. Журналист убежден, что Руслан – скромный и спокойный футболист, который сумел стать основным игроком одной из лучших команд Серии А.

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Также журналист объяснил, что футболисты – это не солдаты, а люди с амбициями, с которыми нужно разговаривать и находить аргументы. Кроме того, он удивляется, что никто не говорит об ужасной игре сборной Украины против Чехии.

Малиновский был лидером. Он что – потерял кондиции, форму или качества какие-то? Мне кажется, этим отвлекают от основного. От того, что Чехия нас отвозила безбожно. Пусть и была ротация,

– сказал Цыганик.

Напомним, в матчах против Казахстана и Франции Малиновский выходил на замену. На матч с Чехией футболист не остался в отправился в расположение Аталанты.