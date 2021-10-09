Нас ничто не пугает, – Бущан рассказал о настроении Украины перед игрой с Финляндией

Уже через несколько часов начнется матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 между Финляндией и Украиной. "Желто-синие" готовятся только к победе.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан заверил, что команда понимает всю ответственность момента. "Желто-синие" готовы отдать все силы ради победы.

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Готовимся только с мыслью о победе. У кого будет меньше ошибок – тот и победит. Украину ничто не пугает. Думаем только о нашей игре,

– рассказал Бущан.

Матч Финляндия – Украина состоится сегодня, 9 октября. Арбитр даст стартовый свисток в 19:00. Финляндия и Украина имеют в активе по 5 очков, но у финнов есть еще один матч в запасе.