Голкіпер збірної України Георгій Бущан запевнив, що команда розуміє усю відповідальність моменту. "Жовто-сині" готові віддати всі сили заради перемоги.

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Готуємося тільки з думкою про перемогу. У кого буде менше помилок – той і переможе. Україну ніщо не лякає. Думаємо тільки про нашу гру,

– розповів Бущан.

Матч Фінляндія – Україна відбудеться сьогодні, 9 жовтня. Арбітр дасть стартовий свисток о 19:00. Фінляндія та Україна мають в активі по 5 очок, але у фінів ще є один матч у запасі.