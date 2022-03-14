Следует заметить, что в сообщении Ярослава название страны-агрессорки написано с маленькой буквы. До недавнего времени Ракицкий выступал за питерский Зенит.

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"Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к своей Родине, к своей Матери, к своим Детям, к своей Семье. Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину! Гибнут мирные Украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать! Оставьте нас и нашу Украину! Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правду. Я желаю Добра и Мира моей свободолюбивой Украине!" – написал Ракицкий.