Накануне отбора ЧМ-2022 в Украины проблемы в атаке – один из ключевых игроков получил травму

"Сине-желтые" могут потерять перед важными матчами Артема Довбика. У форварда проблемы со здоровьем.

Довбик попал в заявку СК Днепр-1 на поединок с Металлистом 1925 (2:1), однако на поле не вышел. Наставник днепрян Йовичевич после поединка в Харькове объяснил причины отсутствия на поле ведущего исполнителя команды.

Читайте также Малиновский не имел грыжи: брат футболиста рассекретил причину бледной игры на Евро-2020

Довбик в последнем матче с Рухом получил очень серьезный удар по ребрам. Образовалась очень большая гематома. Сегодня ему сделали МРТ, всю неделю не тренировался в полную силу. Под большим вопросом его игра за сборную, в расположение которой он должен уехать. Мы очень скептически касаетльно него, – заявил тренер днепрян.

Сбор национальной команды в Киеве начинается в воскресенье, 29 августа. На матчи с Казахстаном, Францией и Чехией наставник "сине-желтых" Александр Петраков вызвал трех нападающих: Романа Яремчука, Даниила Сикана и Артема Довбика.