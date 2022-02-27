"Одесса, родная, держись. Вы что, су*и, творите. Проснитесь, люди, это по-вашему мир? Откройте свои глаза, достаточно молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Куда вы, су*а, едете? Нам не нужна ваша помощь! Идите на **й. Это сейчас под Киевом, но вам снова скажут, что мы сами себя уничтожаем", – написал Воронин и добавил фотографии.

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До недавнего времени Воронин работал в России и не отличался патриотической позицией. Однако действия российских войск вынудили бывшего футболиста кардинально изменить свое отношение к соседней стране.

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