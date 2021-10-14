Лучшие игроки сборной в октябре по версии УЕФА: перечень
14 октября 2021 , 19:53Читати новину українською
Источник:Команда№1
Недавно сборная Украины одолела Финляндию и расписала ничью с Боснией. Некоторым игрокам удалось проявить себя лучше других.
После октябрьских матчей сборных УЕФА обновил FedEx Performance Zone – рейтинг футболистов.
Кстати Увидим Шевченко тренером сборной Украины, – Павелко шокировал ожиданиями на будущее
Выше среди всех игроков сборной Украины оказался Андрей Ярмоленко – 41 место. Затем расположился Роман Яремчук – 73 место.
Николай Матвиенко оказался на 112 позиции, а Тарас Степаненко занимает 132 место.
В рамках отбора на ЧМ-2022 Украина сыграет еще одни матч – на выезде против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 16 ноября.Пианист играет, как может, – агент уничтожил Петракова за бледную игру сборной Украины и упущенную победу