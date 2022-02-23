Как признался футболист, травма глаза была довольно опасной, и в какой-то момент существовала вероятность ужасных последствий. Сейчас основная опасность миновала, однако ему нужно очень часто наведываться к специалисту.

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Достаточно такая опасная травма. Теперь нужно каждые две-три недели проверяться, чтобы все контролировать и зрение не пропало,

– рассказал Яремчук.

Из-за травмы глаза Роман был вынужден пропустить несколько матчей. Команда не могла на него рассчитывать в поединках против Жил Висенте и Тонделы.

В сезоне 2021/22 Яремчук принял участие в 31 матче Бенфики. Ему удалось записать на свой счет 7 голов и 6 результативных передач.