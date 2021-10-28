Надеюсь, это здравый смысл, а не чье-то влияние, – Калиниченко оценил возвращение Малиновского

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал Руслана Малиновского на матчи против Болгарии и Боснии. Конфликт между специалистом и футболистом можно считать исчерпанным.

Бывший хавбек желто-синих Максим Калиниченко надеется, что решение о возвращении Малиновского было личным желанием Петракова. Эксперт убежден, что сборной нужно игрок такого калибра, и это нужно понимать самому, а не поддаваться внешнему влиянию.

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В Аталанте Руслан набрал хорошую форму и будет полезен национальной команде при любых условиях.

Такого футболиста, как Малиновский, играющего в одном из лучших клубов ведущей лиги Европы, наверное, можно и нужно туда встраивать. Поэтому я надеюсь, что это все же здравый смысл, а не влияние извне,

– сказал Калиниченко.

Напомним, после прихода в сборную Петраков усадил Малиновского на скамью запасных. Между ним возник конфликт, из-за которого тренер не вызвал хавбека Аталанты на октябрьские матчи против Финляндии (2:1) и Боснии (1:1).