Мыколенко получил травму: он не сыграет против Барселоны, приезд в сборную – под вопросом

Защитник киевского Динамо Виталий Мыколенко оказался вне футбольного поля. Футболист получил травму, восстановление после которой займет время.

Из лагеря киевского "Динамо" пришли плохие новости. Виталий Мыколенко получил повреждение и не сможет играть в ближайшее время.

Кстати Аталанта спаслась от поражения в компенсированное время – Малиновский выполнил ключевой пас: видео

К сожалению, Миколенко будет по меньшей мере две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле, я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет,

– сказал Луческу после матча с Мариуполем.

Напомним, уже на этой неделе Динамо примет Барселону в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, уже 11 ноября Украина сыграет товарищеский матч против Болгарии, а затем отправится в Боснию на решающий матч группового этапа отбора на чемпионат мира. Мыколенко попал в заявку "желто-синих", но сможет ли прибыть в лагерь сборной – пока неизвестно.