Как рассказал молодой футболист, в Эвертоне его встретили очень хорошо. Лидер раздевалки – капитан Шеймус Коулмэн – сразу пообещал ему свою поддержку.

Интересно Мыколенко провел первую тренировку под руководством Лэмпарда – украинец уже в общей группе

"31 декабря, новогодняя ночь, я только второй день в команде. Он мне написал смс-ку: "Был рад с тобой познакомиться сегодня. Рад, что ты в команде, хотя понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Будь сильный, а я тебе помогу". Для меня это был очень памятный момент", – рассказал Мыколенко.

Также защитник сборной Украины рассказал, что Йерри Мина, когда-то игравший в Барселоне, является самым большим шутником в коллективе. Сейчас Виталий несколько застенчив, но с Коулменом, Кином, Годфри общается свободно.

Напомним, Виталий провел в составе Эвертона два матча. Затем он получил повреждение, из-за которого пропустил поединок с Астон Виллой, но футболист уже вернулся в общую группу и готов помочь своей команде на футбольном поле.