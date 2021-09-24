Мыколенко досталось от Суркиса, – футболист наговорил лишнего в интервью

Недавно защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Мыколенко дал интервью Игорю Бурбасу, в котором поднялась тема трансфера футболиста. Виталий озвучил слухи, что за него киевляне хотели получить 30 миллионов евро.

По словам президента Динамо Игоря Суркиса, заявленная информация не соответствует действительности. Он утверждает, что никаких предложений по трансферу Мыколенко киевский клуб не получал.

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Он заверил, что доволен словами Виталия о Динамо, и если когда-нибудь будет достойное предложение – "бело-синие" его отпустят.

Я ему сказал – никогда не стоял вопрос. Ты ценник обсуждаешь? Допустим, за тебя 30 миллионов. За тебя вообще никто ничего не предлагал. Кроме того, что пишут в интернете, больше ничего не было. Если бы по тебе было предложение , мы бы сели с тобой, обсудили – много, мало,

– сказал Игорь Суркис.

Напомним, ранее в СМИ звучала инфомация, что в прошлом году Эвертон хотел приобрести Виталия Миколенко, но Динамо озвучило сумму в 30 миллионов евро.