Мы никогда не искали оправданий, – тренер Сампдории обвинил Шевченко в "нытье"

Генуэзское дерби между Дженоа и Сампдорией – это всегда яркие матчи. Андрей Шевченко после серии неудач может преуспеть в важном поединке.

Уже в 21:45 начнется матч 17-го тура Серии А между Дженоа и Сампдорией. Роберто Д'Аверса ждет тяжелого противостояния, но не собирается искать оправданий, в отличие от говорившего о кадровых проблемах Андрея Шевченко.

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"Я не люблю вмешиваться в чужие дела. С приходом Шевченко Дженоа играет по схеме 5-3-2, но мы должны думать о себе. Если какие-то трудности и есть, то мы увидим это в игре. В их подготовке к матчу всегда отмечается потому что им не хватает игроков, но мы никогда не искали оправданий. Мы никогда этого не делали. Они играют дома, поэтому скорее всего начнут сильно, но я не помню, чтобы какая-то команда ждала в дерби. Мы должны думать о себе и мы отдаем себе отчет, как выйти на поле для достижения результата", – сказал специалист.

Напомним, под руководством Шевченко Дженоа провела 4 матча, в которых добыла всего 1 очко и не забила ни одного гола. "Грифоны" находятся в зоне вылета.