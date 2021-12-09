Впрочем, кадровая ситуация у Дженоа постепенно налаживается. Лазарет начинают покидать ведущих игроков команды.

Интересно Такого я не ожидал, – Шевченко рассказал, какая проблема Дженоа стала неожиданностью

Шевченко надеется, что они смогут принять участие в игре с Сампдорией и помогут команде получить положительный результат.

"Я жду очень горячий матч, в котором команды покажут характер и смелость. Конечно, жду большой поддержки от болельщиков. Мы должны воспользоваться страстью наших тифози, они дают нам надежду, желание идти вперед, биться и побеждать.

Неделя была положительной. Кришито и Дестро уже за нами. Кришито намного впереди в процессе восстановления сегодня будем решать, сможет ли он сыграть. Надеюсь, что завтра Кришито и Дестро будут готовы.

В дерби нужно играть с горячим сердцем и очень холодной головой. Необходимо хорошо готовиться и играть смело", – сказал Шевченко.

Генуэзское дерби Дженоа – Сампдория состоится завтра, 10 декабря. Стартовый свисток раздастся в 21:45.