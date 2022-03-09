По мнению Сергея Реброва, весь мир видит правду о преступлениях России и поддерживает Украину. Впрочем, нам нужна максимальная активность союзников, ведь мы сражаемся не только за себя, но и за них.

К теме Сезон закончится, я вернусь домой и возьму оружие в руки, – Ребров готов защищать Украину

"Мы защищаем Европу"

Ребров благодарен Европе за открытие границ и теплую встречу тысяч украинских семей. Вместе с тем, он отмечает, что союзники должны делать все, что в их силах, ведь без их поддержки Украине будет тяжело, и тогда война начнется и на их территории.

Мы не защищаем Украину, мы защищаем всю Европу. Если Европа не проснется сейчас и не предоставит нам реальную помощь, мы не знаем, что произойдет в будущем. Я уверен, что мы закончим войну и выиграем войну, но нам нужна поддержка,

– сказал Ребров.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!