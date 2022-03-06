Мы героически защищаем нашу страну, – Шевченко восхищается армией и переживает за родных в Киеве

Экс-главный тренер сборной Украины рассказал о миссии известных людей в контексте освещения событий в Украине. Также Андрей Шевченко считает, что сейчас у нас есть шанс изменить страну.

"Я восхищаюсь нашими людьми, нашей армией. Мы героически защищаем нашу страну. У каждого сейчас свой фронт: мы, как спортсмены, известные люди должны говорить миру правду о войне в Украине", – заявил Шевченко.

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Андрей Николаевич говорит, что Украина имеет огромную поддержку от мира, а множество стран откликнулись на зов украинского народа:

Весь спортивный мир сплотился. Огромное количество футбольных клубов откликнулось на ситуацию в Украине и готовы принимать украинских детей, чтобы они тренировались. Откроются спортивные лагеря на территории западной Украины или других стран для детей, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни.

Также Шевченко сообщил, что его родня осталась в столице Украины: "Мама, сестра, другие родственники в Киеве. У меня огромные переживания за мою семью и за всю Украину, за всех, кто остался сегодня и защищает нашу страну".

Однако легендарный футболист верит, что украинцы смогут изменить ситуацию к лучшему: "Я думаю, у нас есть огромный шанс изменить нашу страну, сегодня для нас открыты все двери. У нас есть реальная возможность в будущем стать полноценной европейской сильной страной. Лишь бы быстрее закончилась война и мы выгнали врага из нашей земли".

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