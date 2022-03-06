"Я захоплююсь нашими людьми, нашою армією. Ми героїчно захищаємо нашу країну. У кожного зараз свій фронт: ми, як спортсмени, відомі люди повинні говорити світу правду про війну в Україні", – заявив Шевченко.

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Андрій Миколайович каже, що Україна має величезну підтримку від світу, а безліч країн відгукнулися на поклик українського народу:

Весь спортивний світ згуртувався. Величезна кількість футбольних клубів відгукнулися на ситуацію в Україні та готові приймати українських дітей, щоб вони тренувалися. Будуть відкриватися спортивні табори на території західної України чи інших країн для дітей, щоб вони могли повернутися до нормального життя.

Також Шевченко повідомив, що його рідня залишилася у столиці України: "Мама, сестра, інші родичі у Києві. У мене є величезні переживання за мою сім'ю та за всю Україну, за всіх, хто залишився сьогодні та захищає нашу країну".

Однак легендарний футболіст вірить, що українці зможуть змінити ситуацію на краще: "Я думаю, у нас є величезний шанс змінити нашу країну, сьогодні для нас відчинені всі двері. Ми маємо реальну можливість у майбутньому стати повноцінною європейською сильною країною. Аби лише швидше закінчилася війна і ми вигнали ворога з нашої землі".

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