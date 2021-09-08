Мотивирован больше, чем когда-либо, – Зинченко рассказал об изменениях после рождения дочери

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко после пропуска игры с Францией готов показать лучшую игру в спарринге против Чехии. Несмотря на товарищеский статус поединка "желто-синие" не собираются расслабляться.

По словам Александра, наблюдать за игрой с Францией с трибун было трудно, ведь вне поля значительно больше чувствуешь переживания. Что касается спарринга с Чехией, то хавбек ожидает результативного и зрелищного поединка.

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В составе чехов выступают партнеры Андрея Ярмоленко по Вест Хэму Соучек и Цоуфал, поэтому в дополнительном представлении соперника "желто-синие" не нуждаются.

Также футболист рассказал, как изменилась его жизнь и карьера после рождения дочери.

К сожалению, у нас, спортсменов, такая жизнь, что через месяц после рождения дочери я не успел даже трех ночей с ней провести. Но в целом я мотивирован больше, чем когда-либо. Правду говорят, что когда у тебя появляется ребенок – твоя жизнь меняется по взмаху руки,

– поделился Зинченко.

Напомним, что матч Чехия – Украина состоится сегодня, 8 сентября. Начало поединка – в 21:45.