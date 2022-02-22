Одесский Черноморец объявил о подписании 34-летнего защитника Николая Морозюка. Условия сотрудничества с опытным игроком пока не разглашаются.

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Бывший капитан Динамо прошел с командой зимние сборы. Наставник "моряков" Роман Григорчук остался доволен его уровнем.

Последним клубом Морозюка был турецкий Ризеспор. К Черноморцу футболист присоединился на правах свободного агента.

После 18 туров УПЛ Черноморец занимает 13 строчку турнирной таблицы. Во время зимней паузы клуб пригласил Романа Григорчука, новых игроков и взял курс на обновление.