Одеський Чорноморець оголосив про підписання 34-річного захисника Миколу Морозюка. Умови співпраці з досвідченим гравцем наразі не розголошуються.

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Колишній капітан Динамо пройшов з командою зимові збори. Наставник "моряків" Роман Григорчук залишився задоволений його рівнем.

Останнім клубом Морозюка був турецький Різеспор. До Чорноморця футболіст приєднався на правах вільного агента.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець займає 13 сходинку турнірної таблиці. Під час зимової паузи клуб запросив Романа Григорчука, нових гравців та взяв курс на оновлення.