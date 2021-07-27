Весной Жуниор Мораес сильно повредил крестообразные связки колена. Футболист был вынужден лечь под нож хирурга, после чего его ждал длительный процесс реабилитации.

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Форвард Шахтера и сборной Украины продолжает восстановление после операции в родной Бразилии. 34-летний футболист получил убежище на период реабилитации в лагере Коринтианса. С форвардом работает один из лучших физиотерапевтов Бразилии Лучано Росо.

Отметим, что уже 31 декабря 2021 года у Мораеса заканчивается контракт с донецким Шахтером. Продолжат ли стороны сотрудничество и на какой промежуток времени будет рассчитано новое соглашение – пока неизвестно.