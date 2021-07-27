Навесні Жуніор Мораєс сильно пошкодив хрестоподібні зв'язки коліна. Футболіст був змушений лягти під ніж хірурга, після чого його чекав тривалий процес реабілітації.

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Форвард Шахтаря та збірної України продовжує відновлення після операції у рідній Бразилії. 34-річний футболіст отримав прихисток на період реабілітації у таборі Корінтіанса. З форвардом працює один з найкращих фізіотерапевтів Бразилії Лучано Росо.

Зазначимо, що вже 31 грудня 2021 року в Мораєса завершується контракт з донецьким Шахтарем. Чи продовжать сторони співпрацю та на який проміжок часу буде розрахована нова угода – наразі невідомо.