"Молодежка" стартует в отборе на Евро-2023: места проведения стартовых матчей и формат турнира
Источник:УАФ
В начале сентября команда Руслана Ротаня сыграет два поединка. Сначала наши ребята встретятся с Сербией, а затем примут Армению.
Первый поединок квалификации на молодежный чемпионат Европы "сине-желтые" проведут 3 сентября. Состоится он на стадионе Спортивного центра Футбольной ассоциации Сербии в городке Стара-Пазова, расположенного на расстоянии 45 километров от Белграда.
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В рамках второго тура украинцы примут Армению. Поединок состоится 7 сентября на стадионе "Колос" в Коваливке, Киевской области. Время начала обеих встреч будет определено позже.
Стоит добавить, что вместе с Украиной в группе H выступают Франция, Сербия, Северная Македония, Армения и Фарерские острова.Всего на молодежном Евро-2023 сыграют 16 команд. Принимать континентальное первенство будут Румыния и Грузия. К ним присоединятся еще 14 сборных. В частности, 9 победителей отборочных групп, лучшая команда среди вторых мест и 4 победителя плей-офф. В раунде на выбывание сыграют 8 обладателей вторых мест (в сентябре 2022 года). Финальная часть турнира состоится в июне-июле 2023 года.