Издательство "Фолио" готовит к печати перевод книги Андрея Шевченко "Forza gentile. La mia vita, il mio calcio". Собственно, сам перевод уже готов, сейчас работа находится на этапе вычитки материала.

Читайте также Как дети встречали футболистов после Евро: милые видео, которые сделают ваш день

Украинские болельщики смогут купить книгу уже 1 сентября, именно тогда планируется запустить ее в продажу.

Напомним, 1 и 4 сентября состоятся матчи отбора на ЧМ-2022 Казахстан – Украина и Украина – Франция.