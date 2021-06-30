Мой решающий гол? Наверное, это судьба какая-то,– герой матча с Швецией о стечении обстоятельств

Артем Довбик, который принес победу украинцам в 1/8 финала Евро-2020, поделился впечатлениями после невероятного матча. Он говорит, что дождался своего шанса.

"Пока нет осознания, что я герой матча. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя. Мой решающий гол? Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что должен был выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался", – сказал Довбик.

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Герой матча рассказал, на чем акцентировал внимание Андрей Шевченко перед заменой.

Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, пытался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.

Артем не скрывал эмоций: "Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое трудное время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно", – сказал Довбик.