"Поки немає усвідомлення, що я герой матчу. Усі ходять, тільки про це і говорять. Зараз лише починаю приходити до тями. Мій вирішальний гол? Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що повинен був виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", – сказав Довбик.

До теми Приїхала моя сім'я, діти, – Шевченко про підтримку країни, відсутність Маліновського і Англію

Герой матчу розповів, на чому наголошував Андрій Шевченко перед заміною.

Шевченко сказав, щоб я завжди перебував у штрафному і чекав на свій момент, шанс, намагався чіплятися за всі м'ячі, бути на вістрі, чекати моменту.

Артем не приховував емоцій: "Це неймовірно. Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас в такий важкий час, думаю, це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо", – сказав Довбик.