Хавбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко остро прокомментировал решение УЕФА о техническом поражении "желто-синих" в матче против Швейцарии.

По мнению Александра Зинченко, решение УЕФА полностью несправедливое, а результат матча должен определяться на футбольном поле. Об этом он сказал в эфире Футбол NEWS.

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"Эта новость застала всех врасплох. Эмоции были сразу, сейчас уже легче. У меня в голове много мыслей, но скажу одно – это полностью несправедливое решение. Я понимаю, что мой комментарий ничем не сможет помочь. Я свое мнение, как говорится, простите за слово, могу запихнуть в одно место, но итог таких матчей в таких турнирах должен определяться по спортивному принципу, на поле.

Я надеюсь, что наша Ассоциация сделает все от себя возможное, чтобы изменить решение УЕФА. Швейцария ни разу не победила, и она остается, а мы вылетаем в дивизион Б, выиграв 2 матча. Где справедливость?

Футбол – это прежде всего спорт, а в спорте всегда быть справедливость. Надеюсь, что решение изменят и мы дальше сможем радовать болельщиков и получать невероятный опыт с такими топ-сборными", – сказал Зинченко.

Отметим, что УАФ собирается обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.