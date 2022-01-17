Мне жаль Шевченко, – Индзаги назвал причины неудачи украинца в Дженоа

Первый опыт работы во главе клуба стал для Андрея Шевченко не слишком успешным. Дженоа уволила его после двух месяцев работы.

Бывший партнер Шевченко по Милану Филиппо Индзаги считает, что вины украинца в плохих результатах игры Дженоа нет. Наставник Брешии убежден, что для Андрея Николаевича дали слишком мало времени, а в клубе хватало проблем, которые сложно решить за короткий промежуток времени.

Интересно Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, – Шевченко прокомментировал уход из Дженоа

Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды было очень сложное расписание, а новые игроки только присоединились к коллективу. Уверен, Андрей скоро вернется сильнее,

– сказал Пиппо.

Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 11 матчей: 1 победа, 3 ничьих и 7 поражений. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года, но боссы "грифонов" решили прекратить сотрудничество с украинцем уже сейчас.

Ранее новые владельцы Дженоа заявляли, что строят долгосрочный проект, центральной фигурой которого именно Шевченко. Впрочем, придерживаться собственной стратегии они не стали.

Ранее звучала информация, что Шевченко может возглавить сборную Польши, но, скорее всего, специалист возьмет передышку.