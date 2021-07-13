Мне стыдно, – Зозуля возмущен отсутствием реабилитационных центров для военных

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля, который известен своей волонтерской деятельностью, недоволен состоянием дел в сфере реабилитации военных. Футболист очень остро отреагировал на проблему.

Футболист Роман Зозуля посетил реабилитационный центр для военных в городе Ирпень "Next Step Ukraine". Он основан на деньги фонда украинской диаспоры США "Revived Soldiers Ukraine".

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Бывший форвард Днепра и сборной Украины возмущен отсутствием большого количества реабилитационных центров.

На 8-м году войны как при предыдущей власти, так и при нынешней ни один реабилитационный центр не создан. Всем ветеранам предлагают проходить реабилитацию в совковых заведениях. Например, в маленьком городке в Испании, где проживает около 170 тысяч человек, более 20 реабилитационных центров. Мне стыдно за власть и стыдно за людей, которые "устали от войны". Только когда мы все объединимся, то мы можем победить, – написал футболист.

Напомним, Роман Зозуля покинул Альбасете, который по итогам сезона 2020/21 покинул Сегунду. Украинец рассматривает предложения продолжения карьеры в Испании.