Мынай намерен этим летом попрощаться с форвардом Артемом Милевским. Клуб хочет разорвать контракт досрочно.

Звездный нападающий Мыная Артем Милевский покинет клуб по окончании текущего сезона. Контракт рассчитан на 1,5 года, но соглашение будет прекращено досрочно.

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Руководство клуба осталось разочарованным возможностями игрока, ведь в текущем сезоне он не особо помог команде. Кроме того, уход Артема позволит разгрузить зарплатную ведомость. Бывшая звезда Динамо зарабатывает ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.

Напомним, Милевский перешел в Мынай в январе 2021 в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, результативными действиями не отличался.