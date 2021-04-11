Милевский покинет Мынай: форвард вообще не оправдал ожиданий клуба
Мынай намерен этим летом попрощаться с форвардом Артемом Милевским. Клуб хочет разорвать контракт досрочно.
Источник:Спортивка
Звездный нападающий Мыная Артем Милевский покинет клуб по окончании текущего сезона. Контракт рассчитан на 1,5 года, но соглашение будет прекращено досрочно.
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Руководство клуба осталось разочарованным возможностями игрока, ведь в текущем сезоне он не особо помог команде. Кроме того, уход Артема позволит разгрузить зарплатную ведомость. Бывшая звезда Динамо зарабатывает ориентировочно 8-10 тысяч евро в месяц.
Напомним, Милевский перешел в Мынай в январе 2021 в качестве свободного агента. В текущем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, результативными действиями не отличался.
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