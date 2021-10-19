Мы с ним одинаковые, – Селезнев не понимает, почему Ракицкого критикуют за игру в России
Источник:ютуб-канал МУХА
Решение уже бывшего защитника Шахтера Ярослава Ракицкого перейти в Зенит вызвало много критики. Кроме того, Андрей Шевченко перестал вызывать футболиста в сборную Украины.
По словам Селезнева, он знает Ракицкого еще со школы. Он не понимает, почему его постоянно критикуют, ведь он честный и справедливый человек.
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С Раком мы вдвоем еще с академии. Можно сказать, что мы с Ракицким одинаковы. На нас льется куча критики. Я не знаю, почему так происходит. Я знаю, что Ракицкий за человек, насколько он справедлив и честен. Не понимаю, зачем они это делают. Конечно, я понял, почему его в сборную перестали вызывать. Я уже устал объяснять это людям, мне уже, наверное, стало безразлично,
– сказал Селезнев.
Напомним, Селезнев тоже некоторое время играл в России – после Днепра он продолжил карьеру в Кубани. Тогда на упреки о работе в стране-агрессоре он ответил, что ему "надо кормить семью", что породило новую волну критики.
В Кубани карьера Селезнева не сложилась, поэтому со временем он вернулся в Шахтер, а затем отправился в чемпионат Турции.Анчелотти испугался ухода Лунина – специалист обеспокоен новостями и даст ему игровое время