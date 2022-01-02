Меня это очень задело, – Мыколенко рассказал, что ему не понравилось в уходе из Динамо

Защитник сборной Украины Виталий Мыколенко перешел в Эвертон. Динамо заработает на его трансфере более 20 миллионов евро.

Молодой футболист благодарен родному клубу и желает ему дальнейших успехов. Единственное, о чем сожалеет Виталий – отсутствие возможности проститься с партнерами по команде и работниками клуба.

Интересно Мыколенко определился с номером в Эвертоне – раньше он принадлежал главной звезде команды

"Для меня важна не только команда, но и находящиеся возле команды люди. Все люди, работающие на базе.

Меня очень задело то, что я не могу нормально проститься. Все в отпуске, их невозможно собрать. Я разговаривал с Шапаренко, Поповым, Ледневым. Это можно перенести на лето. Когда чемпионат завершится, тогда можно что-нибудь придумать", – сказал Мыколенко.

Эвертон представил Мыколенко в своей футболке 1 января. Защитник подписал контракт с новым клубом до июня 2026 года.