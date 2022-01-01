Футболист определился с номером, под которым будет выступать в новой команде. Цвета Эвертона Мыколенко будет защищать с 19-кой на спине.

Интересно Эвертон официально представил Мыколенко: на сколько рассчитан контракт

Последним этот номер выбирал Хамес Родригес. Также ранее под ним играли Брайан Макбрайд, Жерар Деулофеу, Умар Ньассе и Джибриль Сидибе.

Напомним, завтра Эвертон сыграет против Брайтона в рамках 21 тура АПЛ. Ранее звучала информация, что наставник команды Рафаэль Бенитес рассчитывает, что Мыколенко сразу станет игроком основного состава.

В текущем сезоне Виталий провел в составе Динамо 21 матч, на его счету 3 результативные передачи.