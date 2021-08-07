Мне даже не предлагали сборную, – Маркевич возмущен отношением УАФ и покинул структуру

Опытный тренер Мирон Маркевич больше не возглавляет комитет национальных сборных УАФ. Специалист решил вернуться к активной тренерской работе.

Бывший наставник Металлиста и Днепра Мирон Маркевич провел телефонный разговор с журналистом телеканалов "Футбол" Игорем Бурбасом. Специалист возмущен фактом, что его обвиняют в неприятии условий УАФ.

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Маркевич заверил, что ему даже не предлагали тренерское кресло главной команды страны, а поставили перед фактом, что "желто-синих" возглавит Сергей Ребров.

Маркевичу предложили и дальше возглавлять комитет национальных сборных, но он изъявил желание восстановить тренерскую карьеру в клубе. Есть ли у него предложения – пока неизвестно.