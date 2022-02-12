Мехелен снова победил, а Швед опять на высоте – на этот раз украинец отметился голом: видео

Команда Маряна Шведа победила в третьем матче подряд. А украинец третий раз кряду отметился результативным действием: к двум ассистам добавил гол.

Под занавес первого тайма хозяева открыли счет. Точный удар удался Кериму Мрабти.

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После перерыва преимущество Мехелена увеличил Марьян Швед, который классно пробил с левой. А через десять минут Остенде пропустил в третий раз. Отличился юбиляр Роб Шуфс, проводивший 150-й матч за Мехелен.

На 70-й минуте Швед был заменен. Победа позволила Мехелену сохранить темп – седьмое место и 42 пункта.

Видео гола Шведа

Чемпионат Бельгии, 27 тур

Мехелен – Остенде 3:0

Голы: Мрабти, 42, Швед, 54, Шуфс, 64.