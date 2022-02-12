Мехелен снова победил, а Швед опять на высоте – на этот раз украинец отметился голом: видео
12 февраля 2022 , 22:22Читати новину українською
Команда Маряна Шведа победила в третьем матче подряд. А украинец третий раз кряду отметился результативным действием: к двум ассистам добавил гол.
Под занавес первого тайма хозяева открыли счет. Точный удар удался Кериму Мрабти.
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После перерыва преимущество Мехелена увеличил Марьян Швед, который классно пробил с левой. А через десять минут Остенде пропустил в третий раз. Отличился юбиляр Роб Шуфс, проводивший 150-й матч за Мехелен.
На 70-й минуте Швед был заменен. Победа позволила Мехелену сохранить темп – седьмое место и 42 пункта.
Видео гола Шведа
Чемпионат Бельгии, 27 тур
Мехелен – Остенде 3:0
Голы: Мрабти, 42, Швед, 54, Шуфс, 64.