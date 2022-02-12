Під завісу першого тайму господарі відкрили рахунок. Влучний удар вдався Керіму Мрабті.

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По перерві перевагу Мехелена збільшив Мар'ян Швед, який класно пробив з лівої. А через десять хвилин Остенде пропустив втретє. Відзначився ювіляр Роб Шуфс, який проводив 150-й матч за Мехелен.

На 70-й хвилині Шведа було замінено. Перемога дозволила Мехелену зберегти темп – сьоме місце і 42 пункти.

Відео гола Шведа

Чемпіонат Бельгії, 27 тур

Мехелен – Остенде 3:0

Голи: Мрабті, 42, Швед, 54, Шуфс, 64.