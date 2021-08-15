Мехелен продолжил серию из поражений – Швед не спас свою команду

Команда Марьяна Шведа в третий раз подряд уступила в чемпионате Бельгии. На этот раз Мехелен проиграл Генту.

Украинец начал поединок со скамейки запасных. Лишь на 54 минуте тренерский штаб гостей бросил в бой Шведа.

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На тот момент Мехелен уже уступал. В середине первого тайма отличился Мишель Нгаде-Нгаджуи. А в компенсированное к поединку время хозяева забили второй гол усилиями Нурио Фортуны.

Марьян ни разу не пробил по воротам и лишь 26 раз встретился с мячом. Игрок Гента Роман Безус в заявку на матч не попал.

В стартовых четырех турах Мехелен уступил трижды и лишь однажды победил. У "буйволов" четыре пункта.

Чемпионат Бельгии

Гент – Мехелен 2:0

Голы: Нгаде-Нгаджуи, 28, Нурио Фортуна, 90+2.