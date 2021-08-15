Українець розпочав поєдинок із лави запасних. Лише на 54 хвилині тренерський штаб гостей кинув у бій Шведа.

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На той момент Мехелен вже поступався. У середині першого тайму відзначився Мішель Нгаде-Нгаджуї. А у компенсований до поєдинку час господарі забили вдруге зусиллями Нуріо Фортуни.

Мар'ян не завдав по воротах жодного удару і лише 26 разів зустрівся із м'ячем. Гравець Гента Роман Безус у заявку на матч не потрапив.

У стартових чотирьох турах Мехелен поступився тричі і лише одного разу переміг. У "буйволів" чотири пункти.

Чемпіонат Бельгії

Гент – Мехелен 2:0

Голи: Нгаде-Нгаджуї, 28, Нуріо Фортуна, 90+2.