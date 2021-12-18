Мехелен дважды вел в счете и упустил победу на последних секундах: у Шведа ассист

Марьян отыграл весь матч в составе гостей. Его команда драматически уступила Зульте-Варегему 2:3.

В конце первого тайма Мехелен выкрыл счет. Швед вывел на ударную позицию Керима Мрабти. Однако уже на старте второй половины хозяева отыгрались.

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Второй раз гости вышли вперед усилиями Николы Сторма. Казалось, Марьян Швед и партнеры смогут добыть три очка. Но в компенсированное время предпоследняя команда Лиги Жупиле забила дважды и перевернула игру.

От портала Whoscored Швед получил хорошую оценку 7,46. Это второй результат в его команде.

После 20 сыгранных поединков у Мехелена 30 очков и 7 строчка в турнирной таблице.

Чемпионат Бельгии, 20 тур

Зульте-Варегем – Мехелен 3:2

Голы: Воссен, 53, Де Неве, 90+1, Домпе, 90+3 – Мрабти, 37, Сторм, 74.