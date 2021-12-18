Наприкінці першого тайму Мехелен вікрив рахунок. Швед вивів на ударну позицію Керіма Мрабті. Проте вже на старті другої половини господарі відігралися.

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Вдруге гості вийшли уперед зусиллями Ніколи Сторма. Здавалося, Мар'ян Швед та партнери зможуть здобути три очки. Однак у компенсований час передостання команда Ліги Жупіле забила двічі і перевернула гру.

Від порталу Whoscored Швед отримав хорошу оцінку 7,46. Це другий результат у його команді.

Після 20 зіграних поєдинків у Мехелена 30 очок і 7 сходинка у турнірній таблиці.

Чемпіонат Бельгії, 20 тур

Зульте-Варегем – Мехелен 3:2

Голи: Воссен, 53, Де Неве, 90+1, Домпе, 90+3 – Мрабті, 37, Сторм, 74.