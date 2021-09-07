"Ждал этого, это мечта детства, – говорит Владислав. – Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад, что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре. Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве ".

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Также Кочергин оценил соперника, против которого может дебютировать в сине-желтой футболке.

Сборная Чехии – хорошая команда. Есть футболист, забивший на Евро-2020 четыре мяча. Постараемся выйти и добиться положительного результата. Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра, нет. Будем отдаваться максимально, потому что защищаем честь страны, – заявил футболист.

Спарринг с чехами состоится 8 сентября и начнется в 21:45 на "Дусан-Арене" в Пльзени.