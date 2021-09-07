"Чекав цього, це мрія дитинства, – каже Владислав. – Мені здається, у кожного футболіста, який починає свій шлях, є мрія представляти свою національну команду. Тому я дуже радий, що я тут. Хлопці всі прийняли добре. Готуємося до гри. Головний тренер пояснив, що вимагає від футболістів, що буде вимагати від мене на футбольному полі. На тренуваннях атмосфера хороша. Всі на позитиві".

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Також Кочергін оцінив суперника, проти якого може дебютувати у синьо-жовтій футболці.

Збірна Чехії – хороша команда. Є футболіст, який забив на Євро-2020 чотири м'ячі. Постараємося вийти і досягти позитивного результату. Коли грає національна команда, такого поняття, як товариська гра, немає. Віддаватимемося максимально, тому що захищаємо честь країни, – заявив футболіст.

Спаринг з чехами відбудеться 8 вересня і розпочнеться о 21:45 на "Дусан-Арені" у Плзені.