Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко – Вест Хэм готовит предложение Шахтеру
Источник:90min
В лондонском Вест Хэме может увеличиться количество украинских легионеров. К капитану сборной Украины Андрея Ярмоленко может присоединиться Николай Матвиенко.
В прошлом году Вест Хэм рассматривал возможность приобретения Николая Матвиенко, но к переговорам между "молотами" и Шахтером дело не дошло.
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Теперь лондонцы вернулись к кандидатуре Матвиенко, поскольку требуют усиления в линию защиты, а Николай выглядит наиболее привлекательным и интересным вариантом на рынке. В качестве альтернативы ему Вест Хэм также рассматривает защитника Валенсии Муктара Диакаби.
Источник сообщает, что Вест Хэм очень давно наблюдает за Матвиенко, поэтому не будет скупиться на компенсацию, которую потребует Шахтер.Зозуля нашел себе новый клуб – неожиданное продолжение карьеры украинца