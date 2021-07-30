Матвиенко может стать одноклубником Ярмоленко – Вест Хэм готовит предложение Шахтеру

В лондонском Вест Хэме может увеличиться количество украинских легионеров. К капитану сборной Украины Андрея Ярмоленко может присоединиться Николай Матвиенко.

В прошлом году Вест Хэм рассматривал возможность приобретения Николая Матвиенко, но к переговорам между "молотами" и Шахтером дело не дошло.

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Теперь лондонцы вернулись к кандидатуре Матвиенко, поскольку требуют усиления в линию защиты, а Николай выглядит наиболее привлекательным и интересным вариантом на рынке. В качестве альтернативы ему Вест Хэм также рассматривает защитника Валенсии Муктара Диакаби.

Источник сообщает, что Вест Хэм очень давно наблюдает за Матвиенко, поэтому не будет скупиться на компенсацию, которую потребует Шахтер.