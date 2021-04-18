После поединка с Динамо защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко обсуждал с агентом потенциальный переход в Тоттенхэм. Об этом сообщает ведущий украинский портал.

Защитник "горняков" Николай Матвиенко уже в ближайшее время может перебраться в Англию. Наиболее вероятный вариант – Тоттенхэм.

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По сообщению Football.ua, после субботнего "классического" между Динамо и Шахтером футболист общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой о переходе в Тоттенхэм. Отмечается, что среди клиентов этого агента два игрока "шпор" Сон Хын Мин и Деле Алли, а также защитник Реала Рафаэль Варан.

Стоит добавить, что пресса неоднократно "отправляла" Матвиенко в зарубежные команды. В частности, в начале 2020-го в услугах Николая был заинтересован лондонский Арсенал.